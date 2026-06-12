双子の出産と育児を公表している歌手・タレントの中川翔子さんが自身のインスタグラムで、子育ての苦楽について綴りました。【写真を見る】【 中川翔子 】「双子をぎゅーっと、大変だけど幸せ時間」子育ての苦楽を綴る中川さんは、「保育園から帰るとママに登ってきてすりすりして双子をぎゅーっと、大変だけど幸せ時間」と綴り、双子との３ショット写真を添えました。 また、「オムツ替えもだけど最近すごい力で動いちゃうか