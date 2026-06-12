『時間ないんです』と何度も断ったのに、隣人は聞く耳を持ちませんでした。『でも、ちょっとだけだし。タダだし』と笑顔で押し切ってくる…。夫も『いいよ』と返事をしてしまい、日曜日は丸ごと費やされることに。この『タダ』という言葉が、重くのしかかって…知らぬ間に『便利屋さん』扱いされていくのです。>>【まんが】便利屋扱いするママ友(ウーマンエキサイト編集部)