【ナッシュビル（米テネシー州）＝林田晴樹】Ｗ杯日本代表を離脱した遠藤航（リバプール）に代わってチームに合流する町野修斗（ボルシアＭＧ）は、２０２２年カタール大会に続く追加招集となった。前回はＤＦ中山（現Ｊ１町田）の負傷に伴い、Ｗ杯メンバーに選ばれた。出場機会はなかったものの、「あそこが人生で一番、興奮した試合だった」と振り返る。２３年夏に湘南からドイツ２部のキールへ移籍。１部昇格に貢献し、２