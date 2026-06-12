FIFAワールドカップ2026の本大会が11日（日本時間12日）に開幕し、グループAの韓国とチェコが対戦。韓国は後半に先制されるも、2-1で逆転勝利した。前半から韓国はシュート8本を放ち決定機を作るが、1点が遠く、0-0で折り返す。後半14分、チェコは右サイドから得意のロングスローに飛び込んだ長身のクレイチがヘディングで得点。しかし、後半22分には韓国のファン・インボムが冷静な切り返しからのチップキックでゴールネットを揺