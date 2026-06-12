俳優の中村玉緒さんが亡くなった事が分かった。86歳。所属事務所が12日明らかにした。中村さんは6月9日、肺炎のため亡くなったという。中村さんは1939年生まれ。歌舞伎俳優の二代目中村雁治郎さんを父に、四代目坂田藤十郎さんを兄に持つ芸能一家に生まれ、1953年に映画「景子と雪江」でデビューした。夫は俳優の故・勝新太郎さん。天真爛漫で、明るく朗らかなキャラクターがお茶の間の人気を呼び、明石家さんまさんと番組で長らく