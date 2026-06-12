俳優中村玉緒（本名・奥村玉緒）さんが９日に肺炎のため死去した。享年８６歳。所属事務所が公表した。京都府出身。歌舞伎の名門家に生まれ、父は二代目中村鴈治郎さん、兄は四代目坂田藤十郎さん。１９５３年に映画「景子と雪江」でデビューした。１９６２年に俳優の勝新太郎さんと結婚。豪快な勝さんと、対照的に明朗快活で天然キャラクターの玉緒さんの夫婦関係が芸能界で注目を集めた。多数の映画、ドラマに出演したほ