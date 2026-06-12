【「ビッグコミックスペリオール」第13号】 6月12日発売 価格：510円 【拡大画像へ】 小学館は「ビッグコミックスペリオール」第13号を6月12日に発売した。価格は510円。 今号の表紙と巻頭カラーは「非視界戦闘 アイアンレッキ」。フットボールイヤーを祝して「フットボールネーション」がセンターカラーで登場して