ユニクロが毎週発行している、折込チラシとデジタルチラシ。2026年6月12日から18日までのチラシは「梅雨対策号」。清涼感のある素材を使用した快適ウェアや、エアリズムなどの高機能アイテムが特別価格で多数登場しています。まだまだ間に合う父の日の日のギフトに最適なポロシャツやビジネスシャツ、ショートパンツなども値下げ中。 編集部注目のアイテムを厳選して紹介します。快適ウェアで湿気や汗による不快を解消●エアリズム