【「『神血の救世主』10巻まとめて77円」セール】 開催期間：6月20日23時59分まで 【拡大画像へ】 ナンバーナインは、「神血の救世主～0.00000001%を引き当て最強へ～」の電子コミックス第20巻の発売を記念して、10巻分を77円で購入できる破格のセールを6月20日23時59分まで各電子書籍ストアで開催する。 本作は原作、ネーム・江藤俊司氏、線画・疾