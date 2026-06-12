6月7日（日）の『有吉クイズ』では、街中で即興クイズを作る“知の巨人”シリーズ最新作「有吉だけに教えたい東京ウラ雑学 知の巨人バスツアー」が放送された。参加者の1人は、同番組の構成作家であり、“知の巨人”シリーズお馴染みの矢野了平。矢野いわく、東京駅の近くに人気芸人が住んでいるそうで…。【映像】バスツアー開始5分で緊急事態発生！有吉弘行「みんな機嫌悪くてさ…」バスツアーバージョンの今回は、矢野、クイズ