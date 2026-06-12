6月12日、シーホース三河は、2026－27シーズンの新ヘッドコーチに安齋竜三氏、アソシエイトヘッドコーチに佐々宜央氏が就任することを発表した。 三河は2023－24シーズンからライアン・リッチマンHCのもとでB1リーグ戦を戦い、2025－26シーズンまで3大会連続でチャンピオンシップに進出した。しかし、CSでは勝利を挙げることができず、いずれもクォ