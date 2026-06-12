ＩＮＴＬＯＯＰは後場に下げ幅を拡大し、年初来安値を更新した。きょう午前１１時３０分ごろ、２６年７月期第３四半期累計（２５年８月～２６年４月）の連結決算の発表にあわせて、通期業績予想を修正した。売上高予想は前回予想の４３８億円から４００億円（前期比１９．２％増）、営業利益予想は３１億円から１４億円（同３６．０％減）に引き下げた。各利益は増益予想から一転して大幅減益の見通しとなっており、嫌気し