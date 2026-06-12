午後１時現在の東証プライム市場の値上がり銘柄数は９７２、値下がり銘柄数は５３９、変わらずは４６銘柄だった。業種別では３３業種中２７業種が上昇。値上がり上位に非鉄金属、機械、鉄鋼、ガラス・土石など。値下がりで目立つのはサービス、陸運、鉱業など。 出所：MINKABU PRESS