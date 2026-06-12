ディズニー＆ピクサーの新作映画『Gatto（原題）』が、『水の都のネロ』の邦題で2027年春に全国公開されることが決定。あわせてティザーポスターとティザー予告が公開された。 参考：『インサイド・ヘッド2』監督をなぜ続投しなかった？ピクサーCOOピート・ドクターが語る 7月3日に『トイ・ストーリー5』の日本公開を控えるディズニー＆ピクサー