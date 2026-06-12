日本ハウスホールディングスがしっかり。１１日の取引終了後に集計中の２６年４月期連結業績について、営業利益が従来予想の１５億８０００万円から２３億８０００万円（前の期比１．９％増）へ、純利益が７億円から１３億４０００万円（同１８．１％増）へそれぞれ上振れて着地したようだと発表しており、これを好材料視した買いが入っている。 ２５年４月の建築基準法改正の影響による完成工事高の減少や販売用土地