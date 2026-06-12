株式会社ケンコー・トキナーは、ソニーEマウント用の交換レンズ「SAMYANG AF 35mm F1.8 P FE」を6月19日（金）に発売する。価格はオープンで、店頭予想価格は6万6,800円前後。 F1.8の開放絞りとコンパクトな設計を特徴とするフルサイズ対応の広角単焦点レンズ。日常のスナップや旅行、動画撮影などの用途に向くという。 AF駆動にはリニアSTM IIを採用し、静音かつ高速なピント合わせが可能という