なす×コスパ肉で豪華見え！節約レシピの正解2品「重ね焼き」と「南蛮風」【画像を見る】なすは「生のまま」冷凍が正解！ごはんづくりがラクになる保存ワザ「食費は抑えたいけれど、満足感のあるものを食卓に出したい……」とお悩みではありませんか？今回は、ひき肉やとりむね肉といったコスパ肉を旬のなすと組み合わせて、豪華な一皿に変えるプロの知恵をご紹介します。具材のうまみをすいこんだなすが絶品の「重ねパン粉焼き」