上々の白星スタートだ。韓国代表は現地６月11日、北中米ワールドカップのグループステージ初戦でチェコ代表と対戦した。59分にセットプレーから先制点を献上も、67分にファン・インボムがテクニカルなシュートで同点弾を挙げると、80分にはファン・インボムのお膳立てでオ・ヒョンギュがネットを揺らす。２−１で鮮やかな逆転勝利を収めた。劣勢の展開から、力強く試合をひっくり返した。この結果に日本のファンも反応。ネ