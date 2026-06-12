北中米ワールドカップが現地６月11日、ついに開幕した。同日にFIFAランキング25位の韓国代表が、ソウチェクやシックを擁する40位のチェコ代表とメキシコで対戦。主軸のソン・フンミンやキム・ミンジェ、FC東京の守護神キム・スンギュらが先発した。韓国は立ち上がりから押し気味に進め、14分にイ・ガンインが得意の左足で鋭いミドルシュートを放つが、GKコバージュに阻まれる。さらに39分には、ソン・フンミンが敵陣中央か