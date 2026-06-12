VISTAL VISIONは6月5日に、インスタントカメラブランド「Polaroid（ポラロイド）」から、インスタントカメラ「Polaroid Go Generation 3」を発売した。カラーは、White、Black、Purple、Light Blue、Tealの5色。価格は1万6880円。●「Polaroid Go Generation 3」のポイントとは？「Polaroid Go Generation 3」は、ブランドメッセージ「The Best of Summer is Analog」に基づいて誕生した、世界最小のアナログインスタントカメ