チェコ代表が誇る“飛び道具”が、ワールドカップの舞台で炸裂した。チェコ代表は現地６月11日、北中米ワールドカップのグループステージ初戦で韓国代表と対戦。強力なロングスローから先制点を奪い、ファンの間で大きな話題となっている。スコアレスで迎えた59分だった。右サイドからDFウラジーミル・ツォウファルが、ロングスローをゴール前へ投げ込む。鋭い弾道で送られたボールに反応したのは、キャプテンのDFラディスラ