【その他の画像・動画等を元記事で観る】 BE:FIRSTが、ジャネット・ジャクソンの名曲「Doesn’t Really Matter」のリミックスに参加。楽曲「Doesn’t Really Matter (Remix)」が、6月12日にサプライズリリースされた。 ■BE:FIRSTはジャネット・ジャクソンの来日公演に出演 ジャクソン5へのリスペクトを込めてリメイクカバーした「I Want You Back」をリリースするなど、メンバーそれぞれのルӦ