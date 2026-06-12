梅の花グループ [東証Ｓ] が6月12日後場(13:00)に決算を発表。26年4月期の連結経常利益は前の期比4.9％減の3億6900万円になり、従来予想の5億3800万円を下回り、増益予想から一転して減益で着地。27年4月期も前期比11.7％減の3億2600万円に減る見通しとなった。3期連続減益になる。 直近3ヵ月の実績である2-4月期(4Q)の連結経常損益は2700万円の黒字(前年同期は1000万円の赤字)に浮上し、売上営業利益率は前年同期の