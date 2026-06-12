ジェイック [東証Ｇ] が6月12日後場(13:00)に決算を発表。27年1月期第1四半期(2-4月)の連結経常損益は7600万円の赤字(前年同期は9000万円の赤字)に赤字幅が縮小した。 直近3ヵ月の実績である2-4月期(1Q)の売上営業損益率は前年同期の-8.6％→-7.6％に改善した。 株探ニュース