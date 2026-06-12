12日13時現在の日経平均株価は前日比2260.47円（3.52％）高の6万6477.74円で推移。東証プライムの値上がり銘柄数は972、値下がりは539、変わらずは46と、値上がり銘柄数が値下がり銘柄数を大幅に上回っている。 日経平均プラス寄与度トップは東エレク で、日経平均を659.71円押し上げている。次いでアドテスト が550.30円、ファストリ が175.39円、キオクシア が139.62円、ＳＢＧ が136.77円と続く。 マイナス寄与度は