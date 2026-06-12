札幌市の秋元克広市長が、２０２７年春の市長選挙に出馬しない意向を固めたことが分かりました。先ほど取材に応じ、「３期１２年は節目だと思っている」と話しました。関係者によりますと、現在７０歳の秋元市長は、「今後の市長は１０年以上やれる人でなければいけない」など、２０２７年春の市長選に出馬しない意向を周囲に伝えているということです。秋元市長はさきほど市役所で取材に応じましたが、進退については明言しません