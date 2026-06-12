東京・池袋の路上で60代の中国籍の女性が男2人に襲われた事件が中国でも報じられ、物議を醸している。報道によると、事件があったのは10日午後8時半ごろ、目撃者から「ひったくりがあった」と警察に通報があった。被害女性は男2人からスプレーを噴射された上、殴られるなどしてショルダーバッグを奪われたという。女性はバッグの中に現金およそ800万円が入っていたと説明している。事件は中国でも報じられているが、一部メディアや