フリーアナウンサーの神田愛花（46）が12日、MCを務めるフジテレビ「ぽかぽか」（月〜金曜前11・47）に生出演。母校の校風について語った。同番組では「華の女子御三家SP」を企画。女子学院高等学校出身のフリーアナウンサー・馬場典子、雙葉学園出身のタレント・高橋真麻、桜蔭高等学校出身として、チームみらい党首・安野貴博参院議員の妻で文芸春秋編集者の黒岩里奈さんがゲスト出演した。そして番組では、それぞれの校風