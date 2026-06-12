◇W杯北中米大会1次リーグA組韓国 2―1 チェコ（2026年6月11日グアダラハラ）サッカーのW杯北中米大会が11日（日本時間12日）に開幕し、1次リーグA組では韓国がMF黄仁範（ファン・インボム＝フェイエノールト）の1得点1アシストの活躍などでチェコに2―1で逆転勝利した。11大会連続の出場となった韓国は、3―4―2―1の布陣で主将のFW孫興民（ソン・フンミン＝ロサンゼルスFC）を1トップに配置。エースが洪明甫（ホン・ミ