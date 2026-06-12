◇W杯北中米大会1次リーグA組第1戦 チェコ1ー2韓国（2026年6月11日グアダラハラ）過去最大48カ国参戦、史上初の3カ国共催となったサッカーW杯北中米大会が11日（日本時間12日）に開幕。チェコ（FIFAランク41位）が韓国（同25位）と対戦し、後半14分に先制したが、その後に2失点を喫する逆転負けで1次リーグ黒星発進となった。欧州プレーオフでアイルランド、デンマークをPK戦に及ぶ激闘を制して、20年ぶりとなる本大会出