バンダイスピリッツは、バンダイナムコグループ公式通販サイト「プレミアムバンダイ」にて、テレビアニメ『マーメイドメロディー ぴちぴちピッチ』に登場する「アワピッチャー」を再現した「Special Memorize アワピッチャー」(4,950円)を発売する。6月12日16時より予約受付開始。発送は2026年12月。「Special Memorize アワピッチャー」(4,950円)「アワピッチャー」は、作中で七海るちあたちがお風呂で使用していたアイテム。大人