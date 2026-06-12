神奈川県座間市の高校３年の女子生徒（１７）が殺害された事件で、殺人容疑で逮捕された元交際相手の自称塗装工の男（１９）（相模原市南区）が、「複数回、復縁を迫ったが断られた」と供述していることが捜査関係者への取材でわかった。県警は殺害の動機につながった可能性もあるとみて調べている。捜査関係者によると、男は１０日夕、女子生徒を呼び出し、相模原市南区の相模川河川敷に連れて行ったとみられる。深夜になって