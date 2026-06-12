吉本新喜劇の間寛平GM（76）が12日、都内で「吉本新喜劇出前ツアー」の今年最初の公演となる、埼玉公演（8月15日、埼玉・春日部の正和工業にじいろホール）発表会見に出席し、同い年で共演の経験もあった、ボクシングの元世界王者でタレントのガッツ石松（本名鈴木有二＝すずき・ゆうじ）さんの死を悼んだ。持ち前の明るさで、会見冒頭から笑顔を振りまいていたが、最後にガッツ石松さんの話題となると「同い年なんですよ。だから