お笑いコンビ・Aマッソのむらきゃみさん（37）が11日、自身のSNSを更新し、女の子を出産したことを報告しました。むらきゃみさんは自身のインスタグラムで、誕生した赤ちゃんに寄り添う写真と共に「先日、無事に女の子を出産しました」と報告。「おかげさまで母子共に健康です妊娠報告から祝福、エールをくれた皆さま本当にありがとうございました」と、感謝をつづりました。続けて、自身の芸名にかけて「子っきゃみがめっちゃ笑