女優中村玉緒（本名奥村玉緒＝おくむら・たまお）さんが、9日に肺炎のため亡くなった。86歳。所属事務所が発表した。中村さんは上方歌舞伎の名門成駒屋の2代目中村鴈治郎の長女として生まれ、兄は中村扇雀という歌舞伎の名門で育った。京都女子学園中卒業後、53年松竹映画「景子と雪江」で女優デビュー。翌年に大映と専属契約を結び、長谷川一夫、市川雷蔵、勝新太郎らの相手役を務め、時代劇の娘役スターになった。60年「大菩薩峠