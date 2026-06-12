●“今の自分らしさ”を閉じ込めた写真集 「初めの頃は、忙しさに押しつぶされそうになったり、余裕が持てなかったりして、焦りを感じることのほうが多かったんです。でも今は、“何とかなるでしょ”と思えるようになりました(笑)。少し心を軽やかにできるようになった気がします」笑顔でそう語るのは、俳優・中村ゆりかだ。中学1年生の時にスカウトされたことをきっかけに芸能界入りした彼女は、今年でデビュー15周年を迎え、5月2