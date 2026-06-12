北中米ワールドカップサッカー北中米ワールドカップ（W杯）は11日（日本時間12日）、A組で韓国がチェコに2-1で逆転勝ち。1次ラウンド突破へ貴重な勝ち点3を獲得した。試合後はピッチで歓喜を爆発させた。韓国がドラマチックな展開で白星発進した。大黒柱のFWソン・フンミンを中心に前半から終始、優位に展開。チェコのゴール前まで再三攻め込み、得点は秒読みという状況で折り返した。しかし、後半も決定機を作りながら得点