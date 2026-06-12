しゅふJOB総研は、就労志向で子どもがいる女性を対象に子育て支援金をテーマにしたアンケート調査を行った結果を2026年6月11日に発表した。本調査はは2026年5月18日〜31日、ビースタイル スマートキャリア登録者および求人サイト「しゅふJOB」登録者のうち子どもがいる女性294名を対象に、インターネットリサーチ(無記名式)にて実施されたもの。○子ども・子育て支援金制度について「知らない」38.8%子ども・子育て支援金制度につ