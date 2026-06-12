北中米ワールドカップサッカー北中米ワールドカップ（W杯）は11日（日本時間12日）、A組の韓国（FIFAランク25位）とチェコ（同41位）の試合が行われた。後半14分にチェコが先制。韓国は前半から再三チェコ陣内に攻め込んでいたが、ロングスローから失点を許した。それでも8分後にMFファン・インボムが同点弾。さらに残り10分でFWオ・ヒョンギュが逆転ゴールを叩き込み、2-1で勝利した。劇的な展開に、日本ファンも衝撃を受けた。