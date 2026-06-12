【映画「水の都のネロ」】 2027年春全国公開 ウォルト・ディズニー・ジャパンは、映画「水の都のネロ」（原題：GATTO）を2027年春に全国公開する。 「水の都のネロ」は、ディズニー＆ピクサーの長編アニメーションでは初となる、猫が主人公の作品。美しい“水の都”イタリア・ベネチアを舞台にしており、主人公のネロは、迷信深い人々に不吉とされる“黒猫”ゆえ、裏