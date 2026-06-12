少年・少女の「不安」「葛藤」「痛み」を描くテレビ東京のドラマ『惡の華』(毎週木曜24:00〜)の第10話が、11日に放送された。春日(鈴木福)が常磐(中西アルノ)に告白するシーンが話題となり、SNSでは「青春時代のキラキラを思い出した」「思春期を思い出した」「春日に告白された時の常磐の表情が本当に良すぎて痺れた」などの声が上がっている。鈴木福常磐が書く小説の主人公にかつての自分の姿を重ね、続きが見たいと言う春日の熱