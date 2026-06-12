「折り畳み傘って意外と邪魔になっちゃう……」そんな人におすすめしたいのが、【セリア】の傘ホルダー。今回は、FTN編集部レポーターのともが実際に使用した際のレビューをご紹介します。傘ホルダーとしての活用はもちろん、それ以外の使い方もできるとのことなので、ぜひ参考にしてみて。 猫耳とさりげない肉球がかわいい 伸縮性のあるシリコン製のバンドにかわいい猫耳がデザインされ