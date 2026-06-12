私の友人A子さんから聞いた、思わず心が温かくなったエピソードをご紹介します。息子さんの何気ない一言に、大人がはっと気づかされた出来事でした。 一人暮らしの義母 私の義母は義父に先立たれ、現在は一人暮らしをしています。夫と義弟はそれぞれ家庭を持っており、頻繁に会うことはできませんが、ときどき家族で顔を見せに行くようにしています。 義母の口癖 でも、義母は会うたびに私に向かって「あっという