コーディネートの仕上げに欠かせないバッグ。薄着になる夏のスタイリングでバッグは全体の印象を左右する重要なアイテムです。日常の装いをドラマティックに引き立てる大人のための名品を、人気ブランドのプレスのコメントとともにご紹介します。 【ユナイテッドアローズ】が【ア ヴァケーション】のアイコンバッグを別注 「BREAD M トートバッグ ‐united LOVE project 2026」[縦23×横34×