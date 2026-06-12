韓国とチェコが対戦北中米共催ワールドカップ（W杯）、グループリーグA組の韓国代表対チェコ代表が現地時間6月11日に行われた。韓国はロングスローから先制を許すも、MFファン・インボムが鮮やかなチップキックシュートですぐに同点、そしてFWオ・ヒョンギュが逆転ゴールを奪った。前半をスコアレスで折り返した試合は後半14分、チェコがDFヴラディミール ・ツォウファルのロングスローからキャプテンのDFラディスラフ・クレイ