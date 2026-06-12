韓国とチェコが対戦北中米共催ワールドカップ（W杯）、グループリーグA組の韓国代表対チェコ代表が現地時間6月11日に行われた。韓国はロングスローから先制を許すも、MFファン・インボムが鮮やかなチップキックシュートですぐに同点に追いついた。開幕戦のメキシコ対南アフリカに続いて行われた一戦。韓国は前半序盤からボールを握り押し込むも、ネットを揺らせずに0-0で折り返した。後半立ち上がりも韓国がチャンスを作ってい