タレントの山川恵里佳が、12日までにInstagramを更新。薄くしさあふれる近影を披露すると、ファンから反響が集まった。【写真】メイク後の姿「スタイル抜群」20年ぶりの“グラビア姿”も（12枚）2023年には、約20年ぶりにグラビア復帰し話題を呼んだ山川。SNSでは自身のグラビア撮影姿などを公開しており、その圧倒的なプロポーションに驚きの声が多数寄せられている。そんな彼女が今回は「起きてからメイク完了まで」とメ