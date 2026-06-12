「トイ・ストーリー」シリーズの“おもちゃの世界”、『リメンバー・ミー』の“死者の世界”など、数々の忘れられない“もしもの世界”を描き出し、世界中に感動を届けてきたディズニー＆ピクサー。彼らが新たに贈るのは、美しい“水の都”イタリア・ベネチアに暮らす一匹の猫の物語。その邦題が『水の都のネロ』（原題：GATTO）に決まり、2027年春に日本公開決定！併せて、本作の主人公・黒猫のネロの姿を捉えたティザーポスター