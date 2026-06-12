◆第６７回宝塚記念・Ｇ１（６月１４日、阪神競馬場・芝２２００メートル）＝６月１２日、栗東トレセンダノンデサイル（牡５歳、栗東・安田翔伍厩舎、父エピファネイア）は、角馬場からポリトラックコースで体を動かした。安田調教師は「刺激を与えすぎず、集中力を高められるようにやっていきます」とコメントした。ここ３戦はジャパンＣ、有馬記念、大阪杯と３戦続けて３着。「精神的に整えて、いつもの雰囲気に持っていける