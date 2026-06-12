◆サッカー北中米Ｗ杯▽１次リーグＡ組韓国２―１チェコ（１１日、メキシコ・グアダラハラ競技場）開幕戦に続いて行われた第２試合で、ＦＩＦＡランク４０位のチェコは同２５位の韓国に１―２で逆転負けを喫した。ボール支配率でチェコ３５％―韓国５３％（中間１２％）と苦戦した中、後半１４分に先制点を奪った。ＤＦツォウファル（ホッフェンハイム）が敵陣右からロングスローを送り、１９１センチＤＦクレイチ（ウルバー